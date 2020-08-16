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تعرّف على مزايا نظام «العمل المرن» في زيادة دخل المواطنين

تعرّف على مزايا نظام «العمل المرن» في زيادة دخل المواطنين
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تواصل- فريق التحرير:

أكد عضو مجلس الشورى السابق صالح العفالق أن نظام العمل المرن الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يسهم في زيادة دخل المواطن من ذوي الخبرة والاختصاص.

وأضاف “العفالق” أن هذا النظام يقضي على الكثير من الإشكالات والتشوهات الموجودة في سوق العمل- وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأشار إلى أن النظام يمنح الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الاستفادة من أصحاب الخبرات الطويلة لتطوير أعمالها، من خلال التعاقد بالعمل الجزئي، ونظام العمل المرن عنصر أساسي في الاستفادة من الخبرات الوطنية «المعطلة».

وكانت وزارة الموارد البشرية أعلنت عن إطلاق موقع (العمل المرن) وهو أول كيان سعودي رسمي مرخص من قبل الوزارة ويعني بدعم وتنظيم العمل المرن وتوثيق عقود العمل لجميع القطاعات التي تخضع لنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويهدف لتمكين المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل إضافي على أساس الأجر بالساعة لجميع الفئات العمرية، ويتم تسجيل العامل بنظام العمل المرن في فرع المعاشات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

والفئات المستهدفة هي: الباحثين عن عمل- الطلاب والطالبات – ربات البيوت- موظفي القطاع الخاص الراغبين في زيادة دخلهم.

وتتمثل مزايا العمل المرن في:

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

– لا يستلزم مؤهل أو خبرات سابقة.

– ساعات عمل أقل ومرونة أكبر.

– لا يوجد عدد محدد للعقود المرنة التي يمكن توقيعها.

– الحصول على خبرة ومصدر دخل.

– لا يتطلب فترة تجربة.

– لا يلزم التفرغ.

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