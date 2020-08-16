تطورات جديدة في قضية الطفل «نهار الحارثي» ضحية استئصال الغدة التناسلية  

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جدد والد الطفل نهار الحارثي، ضحية استئصال الغدة التناسلية بمستشفى الملك فيصل بالطائف، مطالبته الجهات المختصة ووزارة الصحة باستدعاء الضالعين في الحادثة.

ووفقاً لـ”عكاظ”، فإن أعضاء اللجنة الطبية الشرعية في محافظة الطائف حققوا تقدما في ملف القضية بالجلسة الماضية، عندما نجحوا في إحضار الطبيب الذي تولى إجراء الجراحة ثم غادر إلى بلاده بخروج نهائي «بلا عودة».

وعاد الطبيب مرة أخرى إلى المملكة مستقدما للعمل بأحد مستشفيات المنطقة الوسطى، حيث أفاد الطبيب اللجنة في الجلسة الماضية، أن الغدة التناسلية للطفل أصيبت قبل 12 ساعة من حضوره لمناظرة الطفل بالمستشفى.

وأضاف أنه لا يعرف سببا محددا لرفض استقبال الحالة في «الطوارئ»، لأنه لم يكن مناوبا في تلك الليلة، وعزا التأخر في إجراء العملية لأكثر من خمس ساعات إلى انشغال كافة غرف العمليات.

ومن المتوقع أن تعقد اللجنة جلستها بعد غد (الثلاثاء) للنظر في ملف القضية والاستماع لإفادات المتهمين والمتغيبين عن الجلسة الماضية.