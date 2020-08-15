راوبط مهمة للطلاب والمعلمين لتفعيل عملية «التعليم عن بعد»

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ آلية بداية العام الدراسي الجديد لعام 1442هـ، بحيث تنطلق عن بعد لجميع مراحل التعليم العام، لمدة سبعة أسابيع، وعن بُعد أيضاً للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضورياً للمقررات العملية.

“صحيفة تواصل” تقدم إلى قرائها الروابط المهمة والضرورية لكل من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لمتابعة سير العملية التعليمية عبر وسائل التعلّم عن ُبعد التي وفرتها وزارة التعليم على النحو التالي:

– منصة مدرستي (اضغــط هنــا).

– نـظـام نــور (اضغــط هنـــا).

– تحميل الكتب المدرسية لعام 1442هـ (اضغــط هنـــا).