الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

اعتماد آلية العودة للدراسة عن بعد في معهدي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي

اعتماد آلية العودة للدراسة عن بعد في معهدي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي
0

تواصل – فريق التحرير:

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، باعتماد آلية العودة للدراسة عن بعد لأول 7 أسابيع في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي.

‎يأتي ذلك بالتزامن مع ما أعلنته وزارة التعليم بعد التنسيق مع الجهات المعنية عن آلية العودة للدراسة عن بُعد في التعليم العام لأول 7 أسابيع، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني وحضورياً للمقررات العملية وحرصاً على مواكبة التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة إلى جميع قطاعات الدولة والتي تهدف بدورها إلى حماية المواطنين والمقيمين من تبعات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

مواد ذات صلة

“مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيرٌ مِنها”.. تلاوة خاشعة للشيخ «ماهر المعيقلي» من صلاة العشاء بالحرم المكي (فيديو)

“مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيرٌ مِنها”.. تلاوة خاشعة للشيخ «ماهر المعيقلي» من صلاة العشاء بالحرم المكي (فيديو)

شاهد.. تلاوة خاشعة للشيخ «الشريم» من صلاة الجمعة بالحرم المكي

شاهد.. تلاوة خاشعة للشيخ «الشريم» من صلاة الجمعة بالحرم المكي

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الشذوذ طبعُُ تأباه جميع المِلل ومُحرم في الكتب المنزلة

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الشذوذ طبعُُ تأباه جميع المِلل ومُحرم في الكتب المنزلة

بالفيديو.. خطيب المسجد النبوي: الحوادث مقادير والنصر مع الصبر والفرج مع الكرب

بالفيديو.. خطيب المسجد النبوي: الحوادث مقادير والنصر مع الصبر والفرج مع الكرب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>