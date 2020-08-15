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«في قبضة رجال الأمن».. الأمن العام يستعرض جرائم و عمليات توقيف مرتكبيها

«في قبضة رجال الأمن».. الأمن العام يستعرض جرائم و عمليات توقيف مرتكبيها
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تواصل – فريق التحرير:

نجحت الجهات الأمنية خلال الأسبوع الماضي في القبض على مطلوبين ومتهمين بارتكاب جرائم في عدة مدن بالمملكة، تمثلت في السطو على محلات وجرائم نصب واحتيال وتزوير وترويج خمور.

ونشر حساب الأمن العام على موقع تويتر مقطعاً يستعرض المقبوض عليهم والجرائم التي ارتكبها الجناة، وجاءت على النحو التالي:

– 5 مقيمين آسيويين، منهم امرأة، وأفريقيتان اتخذوا وكرا لتصنيع وترويج الخمور في الدمام، وضُبط بحوزتهم كميات كبيرة منه.

– مواطن يسرق عددا من المركبات بالرياض، ويستخدمها في جرائم سطو على متاجر التموينات، وقُدرت المسروقات من التموينات بـ 82 ألف ريال، إضافة إلى سرقة 20 ألف ريال نقدا،

– 5 مقيمين امتهنوا النصب والاحتيال على ضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الرياض، واستولوا منهم على 4 ملايين ريال، بدعوى استثمارها عبر محافظ استثمارية مالية وهمية.

– 5 أشخاص ارتكبوا عدداً من جرائم تزوير رخص الإقامة والمهن بالرياض وبيعها على المخالفين، بهدف الكسب المادي.

– تشكيل عصابي من 3 مواطنين قام أحدهم بسرقة قواطع نحاسية وكابلات كهربائية بالرياض، باستخدام أداة للقص من موقع تحت الإنشاء، ولاذ بالفرار.

– مقيمان عربيان تورطا في جرائم نصب واحتيال في القصيم، بإيهام الضحايا بقدرتهما على تعديل قراءة عدادات الكهرباء لتخفيض قيمة الاستهلاك، مقابل مبالغ مالية.

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