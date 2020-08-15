الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

على ثلاث فترات.. متحدث التعليم الجامعي يوضح مواعيد توزيع المقررات العملية

على ثلاث فترات.. متحدث التعليم الجامعي يوضح مواعيد توزيع المقررات العملية
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري أن الدراسة في التعليم الجامعي والحكومي والأهلي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستكون عن بعد بالنسبة للمقررات النظرية، وحضوريا للمقررات العملية والتدريبية.

وأضاف الأحمري، وفقا لـ”الإخبارية”، أن توزيع المقررات العملية سيكون على 3 فترات تبدأ من الـ 8 صباحا وحتى 10 مساء مع تطبيق إجراءات احترازية مشددة.

وأضاف أن هناك مقترح للجامعات لتوزيع جداول الشعب الدراسية للمقررات العملية على ثلاث فترات الأولى من الثامنة صباحاً حتى ا لـ 12 ظهراً، والفترة الثانية من الـ 1 ظهراً وحتى الخامسة مساء، والفترة الثالثة من السادسة مساء وحتى العاشرة مساء.

وكشف متحدث التعليم الجامعي، عن تشكيل لجان عليا في كل جامعة لمتابعة الحالة الصحية وتنفيذ الدليل الإرشادي، وتطبيق الإجراءات التي تضمن سلامة الطلاب.

وأشار إلى أنه تم إلغاء استخدام الأقلام والأوراق في الجامعات، واستخدام الطرق الإلكترونية البديلة.

 

مواد ذات صلة

آلية توزيع الكتب والمقررات التعليمية للعام الدراسي الجديد

آلية توزيع الكتب والمقررات التعليمية للعام الدراسي الجديد

رابط وطريقة استخدام منصة «مدرستي» للتعليم عن بعد (فيديو)

رابط وطريقة استخدام منصة «مدرستي» للتعليم عن بعد (فيديو)

آليات العودة إلى الدراسة خلال العام الدراسي الجديد.. التفاصيل كاملة

آليات العودة إلى الدراسة خلال العام الدراسي الجديد.. التفاصيل كاملة

التعليم تنظم ورشة عمل لتدريب 44 تربويا على سياسات إدارة التعليم الإلكتروني

التعليم تنظم ورشة عمل لتدريب 44 تربويا على سياسات إدارة التعليم الإلكتروني

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>