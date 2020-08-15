على ثلاث فترات.. متحدث التعليم الجامعي يوضح مواعيد توزيع المقررات العملية

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أوضح المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري أن الدراسة في التعليم الجامعي والحكومي والأهلي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستكون عن بعد بالنسبة للمقررات النظرية، وحضوريا للمقررات العملية والتدريبية.

وأضاف الأحمري، وفقا لـ”الإخبارية”، أن توزيع المقررات العملية سيكون على 3 فترات تبدأ من الـ 8 صباحا وحتى 10 مساء مع تطبيق إجراءات احترازية مشددة.

وأضاف أن هناك مقترح للجامعات لتوزيع جداول الشعب الدراسية للمقررات العملية على ثلاث فترات الأولى من الثامنة صباحاً حتى ا لـ 12 ظهراً، والفترة الثانية من الـ 1 ظهراً وحتى الخامسة مساء، والفترة الثالثة من السادسة مساء وحتى العاشرة مساء.

وكشف متحدث التعليم الجامعي، عن تشكيل لجان عليا في كل جامعة لمتابعة الحالة الصحية وتنفيذ الدليل الإرشادي، وتطبيق الإجراءات التي تضمن سلامة الطلاب.

وأشار إلى أنه تم إلغاء استخدام الأقلام والأوراق في الجامعات، واستخدام الطرق الإلكترونية البديلة.