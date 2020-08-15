«أرملة» تشكو انقطاع الدعم لمدة 3 أشهر.. و«حساب المواطن» يوضح

تواصل – فريق التحرير:

شكت مواطنة أرملة، بسبب انقطاع دعم حساب المواطن، عنها لمدة ثلاثة أشهر، حيث أكدت أنه تم رفض طلبها للحصول على الدعم.

ورد برنامج “حساب المواطن” في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله “إنه بإمكان الأم الأرملة إضافة الأبناء كتابعين لها وإضافة المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة)”.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع في وقت سابق، أكثر من 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والثلاثون 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 78.6 مليار ريال منها 537 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.