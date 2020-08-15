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أطعمة تجنبها على «العشاء».. تسبب عسر الهضم والقلق طوال الليل

أطعمة تجنبها على «العشاء».. تسبب عسر الهضم والقلق طوال الليل
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تواصل – وكالات:

ينصح خبراء الصحة عادة بتناول الأطعمة الصحية والخفيفة في وجبة العشاء وقبل النوم، حيث تسبب الأطعمة الدسمة مشاكل في عملية الهضم وحالة من القلق طوال الليل.

وفي هذا السياق، كشفت أخصائية التغذية الروسية ناتاليا كروغلوفا، قائمة الأطعمة التي لا يجوز تناولها على العشاء.

وقالت المختصة، في حديث لوكالة “نوفوستي” إنه لا يجوز في وجبة العشاء، تناول الطعام الثقيل على الجهاز الهضمي، وخاصة اللحوم والحلويات والمعجنات، والتي تسبب عسر الهضم وزيادة الوزن والقلق أثناء الليل، حيث “تستغرق عملية هضم اللحوم – ومنها لحم البقر والضأن – من أربع إلى خمس ساعات. هذا الطعام ثقيل – لن يسمح للجسم بالراحة طوال الليل.

وأضافت كروغلوفا أنه يجب تجنب أيضا، تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية وقليلة الألياف. ويشمل ذلك بشكل خاص المعجنات والحلويات المختلفة – وكل شيء يحتوي على الكثير من السكر”.

كما دعت إلى استبعاد المخللات بأنواعها، من وجبة العشاء. وأما للراغبين بتقليص وزن الجسم، فيجب عدم تناول الحبوب والبطاطس.

وأوصت كروغلوفا بتناول الأطعمة النباتية والمأكولات البحرية والدواجن ومنتجات الألبان قليلة الدسم على العشاء. وخلال الوجبة المسائية، يمكن تناول الفاكهة بدلا من الحلوى.

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