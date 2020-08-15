الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الشؤون البلدية» تطرح مسودة لائحة اشتراطات نشاط «التزيين النسائي»

«الشؤون البلدية» تطرح مسودة لائحة اشتراطات نشاط «التزيين النسائي»
0

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، العموم، للاطلاع على مسودة لائحة الاشتراطات الخاصة بنشاط “التزيين النسائي”، وإبداء الآراء بشأنها.

وأوضحت الشؤون البلدية، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، أن تحديث اشتراطات نشاط التزيين النسائي يأتي ضمن حزمة من الأنشطة تعتزم تحديث اشتراطاتها كي تتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030، المتمثلة في تشجيع الاستثمار، وضبط عملية التطوير بما يحقق أثرا إيجابيا على البيئة العمرانية، والنسيج الحضري للمدينة، وتحسينا لبيئة العمل داخل المنشآت التجارية.

وتشترط مسودة اللائحة المؤلفة من تسع مواد أن يدير محل التزيين النسائي مديرة سعودية متفرغة، وأن تكون ممارسات هذا النشاط من الحاصلات على دبلوم في التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات أو ما يعادله.

وحددت مسودة اللائحة الاشتراطات الفنية، والصحية، وضوابط تجهيز محل التزيين النسائي وتشغيله وصيانته، ومعايير الأمن والسلامة الواجب توفيرها، إضافةً إلى شروط وإجراءات التراخيص، والشروط الواجب توافرها في العاملات في نشاط التزيين النسائي.

مواد ذات صلة

بعد رصد عدة مخالفات.. «الشؤون البلدية» تضع 10 اشتراطات لمحلات الأسماك

بعد رصد عدة مخالفات.. «الشؤون البلدية» تضع 10 اشتراطات لمحلات الأسماك

«الشؤون البلدية» تتيح خدمة «صف المركبات» عبر منصة بلدي 

«الشؤون البلدية» تتيح خدمة «صف المركبات» عبر منصة بلدي 

«الشؤون البلدية» تتيح إصدار تصريح إقامة فعالية عبر منصة «بلدي»

«الشؤون البلدية» تتيح إصدار تصريح إقامة فعالية عبر منصة «بلدي»

«البلديات» تطرح مسودة اشتراطات أنشطة «التزيين والحلاقة» لمشاركة الرأي بشأنها

«البلديات» تطرح مسودة اشتراطات أنشطة «التزيين والحلاقة» لمشاركة الرأي بشأنها

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة