الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

أكبر عملية لمصادرة النفط الإيراني على الإطلاق.. هذا ما فعلته واشنطن مع سفن طهران

أكبر عملية لمصادرة النفط الإيراني على الإطلاق.. هذا ما فعلته واشنطن مع سفن طهران
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة العدل الأمريكية الجمعة أنه تم ضبط شحنات نفطية كانت على متن أربع سفن أرسلتها إيران إلى فنزويلا التي تشهد أزمة اقتصادية خانقة، معلنة أن الشحنات على صلة بالحرس الثوري الإيراني.

وأعلنت وزارة العدل في بيان أنه “بمساعدة شركاء أجانب، باتت هذه الممتلكات المصادرة محجوزة لدى الولايات المتحدة”، مشيرة إلى أن إجمالي حمولة الشحنات يفوق مليون برميل من النفط (نحو 1,12 مليون برميل)، واصفة الأمر بأنه أكبر عملية ضبط للشحنات النفطية المنطلقة من إيران.

وأكدت الوزارة أنها تقدمت في 2 يوليو بشكوى أمام محكمة فدرالية في واشنطن واستحصلت منها على مذكرة ضبط لحمولات السفن بيلا وبيرينغ وباندي ولونا.

وأشارت واشنطن إلى إلى وجود رابط بين هذه العملية وحادثة سجّلت في بحر عمان دانها الجيش الأميركي الأربعاء، اعترضت خلالها قوات إيرانية ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا في المياه الدولية، واستعملت مروحية وسفينتين للسيطرة عليها.

وأورد البيان الأميركي أنه “بعد تنفيذ أمر المصادرة الأميركي صعدت البحرية الإيرانية على متن سفينة لا علاقة لها بالقضية، في محاولة واضحة لاستعادة النفط المحتجز، لكنها لم تنجح”، وذكّر أن القيادة الوسطى للجيش الأميركي نشرت فيديو للحادثة.

وقال السفير الإيراني لدى فنزويلا حجت سلطاني إن التقارير عن مصادرة ناقلات نفط إيرانية “هي بمثابة كذبة أخرى وحرب نفسية” من جانب الولايات المتحدة.

وأضاف في تغريدة بالإسبانية أن “السفن ليست إيرانية، وليس لمالكها أو العلم الذي ترفعه أي علاقة بإيران”.

وتملك فنزويلا أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم، لكن الانتاج تدهور وباتت البلاد تعاني نقصا في الوقود.

والعقوبات التي تفرضها واشنطن على نظام الرئيس نيكولاس مادورو أجبرت فنزويلا التي كانت تعتمد على التكرير لسد احتياجاتها من النفط، على طلب الإمداد من حلفاء مثل إيران، العدو اللدود للولايات المتحدة، لسد النقص في هذه المادة.

مواد ذات صلة

أمريكا تحتجز ناقلة نفط إيرانية في طريقها إلى فنزويلا

أمريكا تحتجز ناقلة نفط إيرانية في طريقها إلى فنزويلا

سفير المملكة بالأمم المتحدة: رفع حظر السلاح عن إيران لن يفضي إلا بمزيد من الدمار

سفير المملكة بالأمم المتحدة: رفع حظر السلاح عن إيران لن يفضي إلا بمزيد من الدمار

بمجلس الأمن.. مشروع قرار أمريكي لتمديد حظر الأسلحة على إيران

بمجلس الأمن.. مشروع قرار أمريكي لتمديد حظر الأسلحة على إيران

توَّرط فيها حزب الله.. البحرين تحبط عمليتي تهريب متفجرات من إيران

توَّرط فيها حزب الله.. البحرين تحبط عمليتي تهريب متفجرات من إيران

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>