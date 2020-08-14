«انتل» تُطلق رقائق إلكترونية لتوفير الطاقة بأجهزة الكمبيوتر الشخصية

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تعتزم عملاق البرمجيات في العالم شركة” انتل” إطلاق رقائق جديدة في نهاية العام الجاري تتميز بسرعات أعلى ورسومات أفضل وعمر بطارية أطول.

وتُعرف الرقائق رسمياً باسم معالجات تايغر لي” من الجيل الحادي عشر، وتتميز خصائص عدة حسب موقع “سي نت” الإلكتروني.

وأظهرت مخططات أداء إنتل تفوّق رقائق “تايغر لي” على الرقائق السابقة من خلال مجموعة من التحسينات، بما في ذلك تصميم رقاقة أساسية جديدة تسمى Willow Cove وعملية تصنيع محدثة تسمى SuperFin.

وقال بويد فيلبس، نائب رئيس إنتل لهندسة السيليكون، إن الرقائق ستمنح صانعي أجهزة الكمبيوتر الشخصي خيار شريحة أسرع عند مستوى معين من استهلاك الطاقة، والحفاظ على عمر أطول للبطارية.

كما ستحتوي الرقائق على دعم Thunderbolt 4 و USB 4 مدمج لتوصيل الأجهزة الطرفية السريعة بجهاز الكمبيوتر، وحماية أمنية جديدة تسمى CET أي تقنية فرض التحكم في التدفق، ودائرة AI أفضل للتحكم الصوتي وتحويل الكلام إلى نص.