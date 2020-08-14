الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«مدني عسير» ينتشل جثة شاب غرق في “غدير المحتطبة” ( صور)

«مدني عسير» ينتشل جثة شاب غرق في “غدير المحتطبة” ( صور)
0

تواصل- فريق التحرير:

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، أنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها، اليوم، يُفيد بحالة «غرق» في غدير المحتطبة بقرية العلاية.

وأضاف أنه تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول تم تمركز الآليات في أقرب نقطة، ثم الترجل والسير لموقع البلاغ في منطقة جبلية وعرة، وبمسافة تقدر بنحو 1900 متر تقريباً، وتم البحث عن الغريق الذي اتضح أنه شاب في الـ28 من عمره، حيث تم انتشاله عن طريق الغواصين، وحمل الجثة إلى موقع تمركز الآليات، فيما سُلّمت لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.

 وأكد، على أهمية التقيّد بتعليمات وإرشادات السلامة، وعدم السباحة في المواقع غير الآمنة، وذات الخطورة العالية.

 

مواد ذات صلة

توقعات بهطول أمطار على «عسير».. وتنبيهات مهمة من «الدفاع المدني»

توقعات بهطول أمطار على «عسير».. وتنبيهات مهمة من «الدفاع المدني»

«الزراعة»: ارتفاع أعداد الأراضي المؤجرة لمستثمرين لإقامة مشاريع زراعية.. وهذه المنطقة تتصدر

«الزراعة»: ارتفاع أعداد الأراضي المؤجرة لمستثمرين لإقامة مشاريع زراعية.. وهذه المنطقة تتصدر

الدفاع المدني: انتشال جثث 4 شبان بعد سقوط مركبتهم في منحنى جبلي بـ«العارضة»

الدفاع المدني: انتشال جثث 4 شبان بعد سقوط مركبتهم في منحنى جبلي بـ«العارضة»

بالفيديو.. ثعبان ضخم يعترض شباب بمنطقة جبلية.. و«مدني عسير» يُعلّق على الواقعة

بالفيديو.. ثعبان ضخم يعترض شباب بمنطقة جبلية.. و«مدني عسير» يُعلّق على الواقعة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>