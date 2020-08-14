بالفيديو.. الشيخ “المصلح” يوضح حكم وطريقة إخراج زكاة التمور

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أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم أن حكم إخراج الزكاة يكون من جنس ما وجبت فيه الزكاة، وفي حالة زكاة النخل يقوم المسلم بإخراجه تمرًا لا رطبًا ولا بلح.

وتابع “المصلح”: وذلك لأن النبي ﷺ أمر أن يُخرص العنب فيخرج زبيبًا وأمر أن يُخرص النخل فتخرج زكاته تمرًا كما جاء ذلك في السنن عنه ﷺ.

وأشار أستاذ الفقة بجامعة القصيم إلى أن بعض الحالات يكون فيها النخل بأنواع شتى، فعندها يجب على المسلم أن يُخرج زكاته من مجموع الأنواع التي عنده حتى يكتمل النصاب، والأصل أن يُخرج زكاة كل نوع من أنواع التمر من نفس النوع، فيُخرج عن العجوة عجوة وعن السكري سكري وغيرها، فإن شق ذلك فيجوز إخراج أوسط أنواع النخل عن جميعه.