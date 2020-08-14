دراسة تكشف عن مشروبات تساعد في التخلص من الأرق

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة طبية حديثة عن مشروبات لها تأثير كبير على التخلص من الأرق وتساعد على النوم باسترخاء.

وأوضحت الدراسة أن المشروبات التي تحتوي على الأعشاب العلاجية والترايبتوفين وهي أحماض أمينية أساسية تساعد الجسم على إنتاج هرمونات السيراتونين والميلاتونين- وفقاً لـ” سبوتنيك”-.

شاي الكاموميل أو البابونج

يُعد شاي الكاموميل أحد أنواع الشاي المهدئة التي تساعد على النوم، والمستخدمة تقليدياً في مناطق كبيرةٍ من إيران، وجدت دراسةٌ أُجريت عام 2017، أن مُستخرج الكاموميل يُحسن من جودة النوم لدى البالغين الأكبر سناً ومن أدائهم اليومي بالمقارنة مع أولئك الذين أُعطوا مثيلاً زائفاً.

شاي الحليب الذهبي

بفضل التريبتوفان، والكالسيوم، والمغنيسيوم في منتجات الألبان، فإنَّ تناول الحليب الدافئ قبل النوم يُساعد على النوم بطريقةٍ أفضل

شاي الحبق

يساعد الحبق في الحد من أعراض الأرق. وجدت دراسةٌ أُجريت عام 2011، انخفاضاً في أعراض الأرق لدى 42% من المشاركين بعد تناولهم جرعاتٍ يوميةً من مستخرج الحبق لمدة 15 يوماً.