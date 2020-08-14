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«جوجل» تعلن توفير مجموعة جديدة من الميزات المهمة لـ«هواتف أندرويد».. تعرّف عليها

«جوجل» تعلن توفير مجموعة جديدة من الميزات المهمة لـ«هواتف أندرويد».. تعرّف عليها
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تواصل – فريق التحرير

أعلنت شركة جوجل أن ملايين من هواتف أندرويد حول العالم ستحصل على مجموعة جديدة من الميزات العملية والمفيدة.

وأشارت جوجل في مدونتها على الإنترنت إلى أن ميزاتها الجديدة ستصل إلى الهواتف الذكية العاملة بأنظمة “أندرويد-6” وأنظمة أندرويد بنسخها الأحدث، وأنه من بين أهم هذه الميزات ستكون ميزة لتنبيه المستخدمين إلى أخطار الزلازل، حيث ستعتمد هذه الميزة على نظام موجود في الهواتف، وعندما يستشعر النظام اهتزازا ما يشك بانه ناجم عن زلزال سيرسل إشعارا إلى مراكز بيانات غوغل، وبعدها سيتلقى هاتف المستخدم تنبيها ليتخذ المستخدم بدوره الاحتياطات اللازمة.

وستحصل هواتف أندرويد أيضا على ميزة أخرى لمساعدة الناس في حالات الطوارئ، وستضاف هذه الميزة إلى خدمة ELS، فعند طلب النجدة عبر الهاتف الذكي ستعمل هذه الميزة على مشاركة إعدادات لغة الهاتف مع مراكز الطوارئ، لتتمكن الأخيرة من إرسال فريق يتعامل مع صاحب الهاتف بلغته.

ولزيادة مساعدة ضعيفي البصر على استخدام الهواتف والأجهزة الذكية أضافت غوغل إلى تطبيق Lookout بعض واجهات الاستخدام الجديدة وبعض الميزات ليقوم بالاعتماد على كاميرا الهاتف في مسح المستندات والنصوص الخارجية المكتوبة وتحويل نصوصها إلى ملفات صوتية يسمعها المستخدم.

وأعلنت غوغل أن ميزة “مراقبة أوقات النوم” التي كانت تختبرها في هواتف “بيكسل” ستصبح متاحة في هواتف أندرويد الاخرى أيضا، وهذه الميزة ستنبه المستخدم عندما يطيل استعمال الإنترنت أو تطبيقات معينة في الأوقات التي يجب أن ينام أو يرتاح فيها.

ولجعل قيادة السيارة أكثر أمانا بالنسبة لأصحاب أجهزة أندرويد عملت غوغل أيضا على إدخال تحديثات على منصة ndroid Auto ليتمكن المستخدم من التحكم بها عبر شاشة السيارة بشكل أسهل.

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