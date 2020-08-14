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بالفيديو.. اندلاع حريق في محلات للخيام بحي الجنادرية.. ومدني الرياض يباشر الموقع

بالفيديو.. اندلاع حريق في محلات للخيام بحي الجنادرية.. ومدني الرياض يباشر الموقع
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تواصل- واس:

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت ظهر اليوم الجمعة حادث حريق اندلع في محلات للخيام وبيوت الشعر بحي الجنادرية.

وعملت فرق الدفاع المدني على محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة ولازالت أعمال الإخماد مستمرة دون حدوث إصابات حتى الآن، وقد تسببت طبيعة المواد المحترقة في كثافة عالية للأدخنة في الموقع.

 

 

 

 

 

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