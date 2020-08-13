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إنشاء مجلس استشاري دولي بـ«جامعة الملك فيصل»

إنشاء مجلس استشاري دولي بـ«جامعة الملك فيصل»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، موافقته على إنشاء مجلس استشاري دولي بجامعة الملك فيصل، يضم رئيس الجامعة وعشرة أعضاء يتم اختيارهم بناء على خبراتهم وقدراتهم العلمية؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية.

وقال رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، إن إنشاء المجلس يأتي تعزيزًا لمكانة الجامعة وتحقيق إستراتيجيتها المنسجمة مع هويتها المتطلعة للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وتطوير أدائها التعليمي والبحثي والابتكاري والمجتمعي، وتواصلها العالمي، وتحقيق جودة خريجيها، وتعزيز فرصهم الوظيفية والتدريبية، وبما يوفر لهم تطبيق المعايير العالمية التي يمكن أن ينافسوا عليها، وبما يدعم توجهات نظام الجامعات الجديد، الذي يأتي استجابة لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعظيم الاستفادة من مؤسسات التعليم الجامعي.

وأشار العوهلي إلى أن الجامعة تحرص على تحقيق أعلى مستويات التأثير التعليمي والاجتماعي والاقتصادي، مشيراً إلى أن إنشاء المجلس ليمثل هيئة استشارية رفيعة المستوى، وتسهم في استثمار الإستراتيجيات والتوجهات العالمية في أداء الجامعة، ويدفع بعجلة الابتكار والتطوير فيها، وتحقيق التفوق التنافسي الدولي، والتواصل الفعال بالقطاعين الأكاديمي والصناعي.

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