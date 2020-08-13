الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

طريقة اختيار المتطوعين لتجربة لقاح كورونا في المملكة (فيديو)

طريقة اختيار المتطوعين لتجربة لقاح كورونا في المملكة (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الدكتور عبدالمجيد المالكي، استشاري الأمراض المعدية، الطريقة التي تتم بها تجربة لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” وطريقة اختيار المتطوعين لتجربة اللقاح في المملكة.

وقال المالكي، في لقاء مع قناة “الإخبارية”: “إن اختيار المتطوعين لتجربة اللقاح يخضع لحيثيات الدراسة، حيث يؤخذ في الاعتبار الأمراض التي يعانون منها، ويُقسَّم المتطوعين إلى مجموعتين؛ الأولى تأخذ اللقاح الحقيقي، والثانية تأخذ لقاحاً وهمياً”.

ولفت إلى أن المجموعتين والفريق المعالج لا يعرفون من أخذ اللقاح الحقيقي ومن أخذ الوهمي، وذلك حتى لا يكون هناك تحيز في نشر النتائج من الجانبين، وبعد ذلك تتم متابعة النتائج وفعالية اللقاح والأجسام المضادة.

وبين عبدالمجيد المالكي أن المملكة بدأت المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية بمشاركة 5 آلاف متطوع في كافة مناطق المملكة، بعدما أثبتت المرحلتان الأولى والثانية أمانا وفعالية، وقريبا ستعلن الوزارة النتائج.

مواد ذات صلة

مبادرة لتمديد المهل المحددة لتنفيذ اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع

مبادرة لتمديد المهل المحددة لتنفيذ اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع

مؤشر الأسهم يُغلق مرتفعاً بتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال

مؤشر الأسهم يُغلق مرتفعاً بتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال

إدارات تعليمية تعلن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام «نور»

إدارات تعليمية تعلن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام «نور»

سفير المملكة بالأمم المتحدة: رفع حظر السلاح عن إيران لن يفضي إلا بمزيد من الدمار

سفير المملكة بالأمم المتحدة: رفع حظر السلاح عن إيران لن يفضي إلا بمزيد من الدمار

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>