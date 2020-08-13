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نظافة وتعقيم وصيانة.. تعليم الرياض تتأهب لبدء العام الدراسي ترقباً لقرار الوزارة (صور)

نظافة وتعقيم وصيانة.. تعليم الرياض تتأهب لبدء العام الدراسي ترقباً لقرار الوزارة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أعمالالنظافة والتعقيم وإعادة تأهيل وصيانة المباني المدرسية ورفع جاهزيتها، استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وتابعت إدارة المستودعات فيتعليم الرياضأعمال تأهيل وصيانة الطاولات والكراسي استعداداً لبدء العام، فيما لم تتضح الرؤية حتى الآن في ظل عدم صدور قرار من وزارة التعليم بالطريقة التي ستكون عليها الدراسة خلال العام الدراسي الجديد.

ويترقب الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على مستوى المملكة تفاصيل الخطة النهائية للعام الدراسي الجديد، لترتيب أوضاعهم حال اتخاذ قرار ببدء الدراسة سواء بالطريقة المعتادة أو بنظام الدراسة عن بعد.

 

 

 

 

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