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«الصحة»: تخطينا حاجز 4 ملايين فحص مخبري دقيق لفيروس كورونا

«الصحة»: تخطينا حاجز 4 ملايين فحص مخبري دقيق لفيروس كورونا
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تواصل – واس:

أوضحت وزارة الصحة أنها أجرت (4001103) فحوصات مخبرية لفيروس كورونا في المملكة، وذلك بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية (PCR TEST)، حيث تُعد المملكة من أوائل الدول في العالم التي وفرت الفحص المخبري للفيروس.

وقد هيأت “الصحة” المختبر الوطني بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وأكثر من 50 مختبراً إقليمياً بمختلف المناطق – مجهزة أيضاً بأحدث التقنيات – تقوم بأداء هذه الفحوصات، إضافة إلى المختبرات بالمستشفيات والوحدات المتخصصة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً في أنحاء المملكة، وأسهمت – بفضل الله – في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في مدة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من فيروس كورونا.

وتواصل الوزارة التوسع في إجراء الفحوص وإطلاق المختبرات المخصصة لإجرائها بأعلى مستويات الجودة، وبينت الوزارة أنه في بداية ظهور الفيروس في المملكة كان عدد الفحوصات اليومية بمختلف القطاعات ما يقارب (1000 فحص) وفي الوقت الراهن يصل إجمالي الفحوصات إلى ما يزيد على (67 ألف فحص) يومياً.

كما تواصل تكثيف الفحوصات المخبرية من خلال الكثير من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت ولله الحمد في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بكورونا واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها، حيث شملت هذه الإجراءات تنفيذ الفحص الموسع من خلال قيام الفرق الميدانية لوزارة الصحة بإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة داخل المدن، حيث كان للتوسع في الفحوصات دوراً فاعلاً في اكتشاف إصابات أكثر وفي نفس الوقت أسهم بحمد الله في سرعة الاحتواء بشكل أفضل.

وقامت الوزارة بتنفيذ المرحلة الثانية من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا الجديد كوفيد 19 في المملكة، وذلك مواصلة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وذلك من خلال اختيار عينات من المجتمع من الذين قاموا بعمل اختبار كورونا عن طريق تطبيق موعد لإجراء الفحص عبر المراكز الصحية.

وأطلقت “الصحة” مبادرة عيادات (تطمن)، التي هيأتها الوزارة في مختلف مناطق المملكة لخدمة الراغبين في الاطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض فيروس (كورونا) المستجد من ارتفاع في درجة الحرارة، أو أعراض تنفسية، حيث يمكن الذهاب مباشرة إلى هذه العيادات دون موعد مسبق, وتعمل هذه العيادات على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأعلنت وزارة الصحة عن استكمال تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة (تأكد)، وذلك في مختلف مدن المملكة ضمن الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس (كورونا) المستجد، حيث تتم عبر منافذ عدة منها: فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة أُنشئت في مدن عدة، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني (صحتي).

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