طريقة خاطئة في الجلوس أثناء العمل.. احذروها

تواصل – وكالات:

يحذر خبراء الصحة من خطورة الجلوس بساقين متشابكتين أثناء العمل من المنزل بسبب تاثير ذلك في زيادة ضغط الدم في الجسم.

ووفقاً لدراسة نُشرت في مجلة Blood Pressure Monitoring الطبية، يمكن أن تزيد وضعية الجلوس مع ساقين متشابكتين من ضغط الدم.

ويحدث هذا لأن الدم في الساقين يجب أن يعمل ضد الجاذبية، ليتم ضخه مرة أخرى إلى القلب، في حين أن وضع إحدى الساقين فوق الأخرى يزيد المقاومة، مما يجعل من الصعب على الدم أن يدور بشكل طبيعي، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا.

ويؤدي ذلك إلى زيادة ضغط الدم لدفع الدم إلى القلب، ولن تشعر بأي شيء على الفور عندما تجلس بهذه الوضعية، وتأكد من عدم القيام بذلك لأكثر من 15 دقيقة، واحرص أيضاً على النهوض والتجول كل ساعة.

كذلك يمكن أن يؤدي تشابك الساقين إلى آلام في الظهر والرقبة، وبالتالي من الأفضل أن تجلس مع وضعية مستقيمة لكل الساقين، وتكونا متباعدتان عن بعضهما بمقدار عرض الوركين على الأرض.

وعندما تجلس مع وضع إحدى ركبتيك فوق الأخرى، يصبح وركاك في وضع ملتوي، مما قد يتسبب في استدارة إحدى عظام الحوض الذي يدعم العنق والعمود الفقري، مما قد يضغط على أسفل ووسط الظهر والرقبة.