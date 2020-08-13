«أمن الدولة» تعلن فتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية.. الشروط والتفاصيل

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أعلنت رئاسة أمن الدولة مُمثلة في الإدارة العامة للشؤون الفنية العسكرية عن فتح باب القبول والتقديم لعام 1442هـ، لحملة شهادة (الثانوية العامة) أو (الثانوية بنظام المقررات) للالتحاق بالدراسة في معهد التدريب للحصول على (دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط.

المؤهل المطلوب:

– الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

2- أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) وبمعدل (تراكمي عام) لا يقل عن (85%).

3- أن يكون المتقدم خريج العام الحالي 1441 هـ.

4- أن لايزيد عمر المتقدم عن (20) عاماَ).

5- أن لاتقل الدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة عن (70 %).

6- أن لا تقل الدرجة الكلية لاختبار التحصيلي عن (60 %).

7- أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي.

8- أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

9- أن يكون المتقدم غير مسجل في أي مؤسسة تعليمية أخرى.

10- أن يكون المتقدم حسن الأخلاق والسمعة، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

مدة الدراسة:

– سنتان.

المزايا:

1- يحصل الطالب بعد اجتيازه البرنامج الدراسي بنجاح على شهادة (دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات).

2- يحصل الطالب على مكافأة شهرية قدرها (1,000) ريال.

3- تأمين سكن للطالب القادم من خارج الرياض.

4- تأمين العلاج الطبي للطالب في مستشفى قوى الأمن الداخلي بالرياض.

الوثائق المطلوبة للتقديم:

1- صورة من بطاقة الهوية الوطنية وصورة من بطاقة العائلة.

2- صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة أو من شهادة الثانوية بنظام المقررات.

3- صورة من شهادة اختبار القدرات العامة.

4- صورة من شهادة الاختبار التحصيلي.

5- عدد (6) صور شخصية مقاس (4X6).

ملاحظات:

– أهمية تحري الدقة في تعبئة نموذج طلب الالتحاق، علما بأنه سوف يتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة.

– حصول المتقدم على رقم لا يعني قبوله.

موعد ورابط التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد (الساعة 10:00 صباحاً) بتاريخ 1441/12/26هـ الموافق 2020/08/16م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء (الساعة 10:00 صباحاً) بتاريخ 1442/01/06هـ الموافق 2020/08/25م، من خلال الرابط التالي: (اضغـط هنــا).