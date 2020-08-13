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«قوات التحالف»: إسقاط طائرة مفخخة وتدمير صاروخين أطلقهما الحوثيون تجاه خميس مشيط

«قوات التحالف»: إسقاط طائرة مفخخة وتدمير صاروخين أطلقهما الحوثيون تجاه خميس مشيط
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة، تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مفخخة” كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط)، كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف -ولله الحمد – مساء اليوم من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).

وأوضح العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني، واستمرار المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك استمرارها بتهديد الأمن الإقليمي والدولي وتقويض الجهود السياسية لإنهاء الانقلاب والوصول للحل السياسي الشامل في اليمن.

وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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