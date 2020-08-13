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«التعليم» تواصل ترحيل ١٣٨ مليون كتاب مدرسي لإدارات التعليم استعداداً للعام الجديد

«التعليم» تواصل ترحيل ١٣٨ مليون كتاب مدرسي لإدارات التعليم استعداداً للعام الجديد
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تواصل – فريق التحرير:

تواصل وزارة التعليم ترحيل جميع الكتب المدرسية لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة قبل بدء العام الدراسي الجديد 1442هـ، حيث التزمت الوزارة بالخطة الزمنية لعملية الترحيل رغم ظروف جائحة كورونا، وعمليات التطوير التي أجرتها على عدد من المقررات المدرسية، وذلك بإجمالي 138.659.146 مليون كتاب مدرسي لجميع المراحل الدراسية.

وأنهت الوزارة  تصميم ومراجعة واعتماد وطباعة 65.690.181 مليون كتاب مدرسي للمرحلة الابتدائية، و40.145.658 مليون كتاب مدرسي للمرحلة المتوسطة، و29.154.986 مليون كتاب مدرسي للمرحلة الثانوية، بإجمالي 134.990.825 مليون كتاب مدرسي لمدارس التعليم العام.

كما أنهت طباعة 372.908 ألف كتاب مدرسي لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، و894.774 ألف كتاب مدرسي لمدارس تعليم الكبار ومحو الأمية، و48.908 ألف كتاب مدرسي للعوق البصري (برايل)، كذلك طباعة 2.125.822 مليون كتاب مدرسي للمدارس العالمية، و89.639 ألف كتاب مدرسي لمدارس السعودية في الخارج، و72.630 ألف كتاب مدرسي للمدارس العربية بجيبوتي، إضافة إلى طباعة 27639 ألف كتاب مدرسي للطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية في مختلف المراحل الدراسية، وإعداد أدلة إلكترونية للمعلّم في مختلف مسارات التربية الخاصة.

وبلغ إجمالي المقررات المدرسية للفصل الدراسي الأول ٦١٢ كتاباً، تم اعتمادها وطباعتها بالكامل، وذلك انطلاقاً من تحديد الاحتياجات من المقررات المدرسية بالتنسيق مع إدارات التعليم، واعتماد النسخ الفنية من الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية، ومتابعة المطابع المعتمدة ومدى توفر كميات الورق للطباعة، واستخدام أجود أنواع الورق المعتمد، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات الطباعة والتجليد والتغليف وفق الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة، ومتابعة ترحيل الكتب المدرسية من المطابع للإدارات في مناطق ومحافظات المملكة، وتوريدها للمستودعات بالإدارات حتى وصولها للمدارس.

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