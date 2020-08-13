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استشاري يوضح طريقة «الصيام المتقطع» لعلاج النوع الثاني من السكري (فيديو)

استشاري يوضح طريقة «الصيام المتقطع» لعلاج النوع الثاني من السكري (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د.ناصر الجهني استشاري باطنة وغدد صماء وسكري، فوائد الصيام المتقطع لعلاج النوع الثاني من السكري، كما تطرق إلى فوائده وطريقته.

وقال “الجهني” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: إن الصيام المتقطع لا يعتمد على نوع الطعام وإنما على عدد الساعات التي نأكل فيها، وعادة لا نأكل خلال 16 ساعة من اليوم.

وأضاف أنه أثناء الصوم عادة يسمح بشرب الماء والمشروبات غير الملحات كالقهوة والشاي ويأكل الانسان أكل طبيعي أثناء الساعات المسموح بها للأكل.

وتابع الجهني أن هناك ثلاث طرق للصيام المتقطع على النحو التالي:

الطريقة الأولى: الصيام لمدة 16 ساعة يومياً، والأكل فقط خلال 8 ساعات، ويأكل الشخص وجبتين خلال هذه الفترة.

الطريقة الثانية: تحديد يومين في الأسبوع للصيام كالإثنين والخميس كما في ديننا الحنيف، وخلال هذين اليومين يأكل 500 سعر حراري وباقي الأيام يأكل السعرات الحرارية المعتادة.

الطريقة الثالثة: وفيها صيام يوم وتناول طعام عادي اليوم الذي يليه، حيث يأكل الشخص في اليوم 500 سعر حراي ويقلل السعرات للربع أو الثلث، واليوم الذي يليه يأكل السعرات المعتاد.

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