الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

انتشال سيارة غارقة بداخلها جثة قائدها قرب مرفأ بيروت (فيديو)

انتشال سيارة غارقة بداخلها جثة قائدها قرب مرفأ بيروت (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق انتشال سيارة وجثة سائقها بداخلها كانت قد غرقت إثر الانفجار العنيف الذي هز مرفأ بيروت وأودى بحياة المئات إلى جانب آلاف الجرحى وأضرار مادية ضخمة.

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت، الذي خلف دماراً هائلاً في المناطق القريبة من المرفأ، فجر غضباً عارماً في البلاد، حيث تظاهر مئات اللبنانيين خلال الأيام الماضية، مطالبين برحيل الطبقة السياسية، واستقالة رئيس البرلمان والجمهورية، بعد استقالة رئيس الحكومة، حسان دياب.

وكانت تقارير عدة أفادت، بأن عدة مسؤولين على مستوى رفيع في الدولة كانوا على علم بوجود 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم في العنبر 12 من المرفأ، منذ سنوات، بطريقة مهملة.

وأصدرت السلطات اللبنانية قرارًا بتوقيف مدير عام الجمارك اللبنانية، بدري ضاهر، والمدير العام السابق للجمارك، ​شفيق مرعي، ليرتفع عدد الموقوفين المعنيين في هذا الملف، إلى 19 شخصاً على ذمة التحقيق.

مواد ذات صلة

فاتورة إصلاح بقيمة 30 مليار دولار تضع الحكومة اللبنانية في اختبار صعب

فاتورة إصلاح بقيمة 30 مليار دولار تضع الحكومة اللبنانية في اختبار صعب

لبنان.. متظاهرون يقتحمون وزارات في بيروت ويحرقون صور الرئيس «عون» (فيديو)

لبنان.. متظاهرون يقتحمون وزارات في بيروت ويحرقون صور الرئيس «عون» (فيديو)

«رويترز» تكشف مفاجأة صادمة: القيادة اللبنانية تسلمت تحذيرات من خطورة «النترات» قبل انفجارها

«رويترز» تكشف مفاجأة صادمة: القيادة اللبنانية تسلمت تحذيرات من خطورة «النترات» قبل انفجارها

٥٠٠ عائلة تتسلم مساعدات عاجلة من «مركز الملك سلمان للإغاثة»

٥٠٠ عائلة تتسلم مساعدات عاجلة من «مركز الملك سلمان للإغاثة»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>