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يستخدم مرة واحدة في اليوم.. ابتكار «بخاخ أنف» للوقاية من فيروس كورونا

يستخدم مرة واحدة في اليوم.. ابتكار «بخاخ أنف» للوقاية من فيروس كورونا
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تواصل – وكالات:

تمكن فريق من العلماء في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو الأسبوع الجاري من ابتكار بخاخ أنف قادر على إعاقة فيروس كورونا قبل أن يتمكن من الدخول إلى الخلايا المبطنة للرئتين والممرات الهوائية.

وقال الباحثون في الجامعة، إن البخاخ “AeroNabs” يستخدم مرة واحدة يوميًا على شكل رذاذ للأنف أو جهاز استنشاق.

وأوضح الدكتور بيتر والتر في بيان على الموقع  الإلكتروني لجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو  (UCSF)، إن البخاخ فعال بشكل كبير وهو أفضل من أشكال الحماية الأخرى القابلة للارتداء مثل الكمامات، وأوضح أن البخاخ هو جزء من معدات الحماية الشخصية التي يمكن أن تكون بمثابة حل مؤقت إلى حين توفر اللقاحات كحل دائم لفيروس كوفيد 19.

وأشار فريق البحث، بقيادة طالب الدراسات العليا مايكل شوف،إلى إنه قد تم بالفعل الاتفاق مع شركاء تجاريين لتكثيف الاختبارات السريرية والبدء في تصنيع  البخاخ.

وقال العلماء إن البخاخ  AeroNabs سيتوفر كدواء غير مكلف بدون وصفة طبية للمساعدة في منع العدوى.

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