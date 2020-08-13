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إدارات تعليمية تعلن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام «نور»

إدارات تعليمية تعلن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام «نور»
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تواصل – فريق التحرير:

أعنت إدارات تعليمية، اليوم الخميس، نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور.

ووفقاً لصحيفة “الميدان التعليمي”، فإن إدارات التعليم في مكة وحائل والأفلاج أعلنت اليوم نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.

وبحسب الجدول المعلن من وزارة التعليم لحركة النقل؛ فإن فترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة الحركة ستبدأ مع إعلان النتيجة وتستمر حتى يوم 29 ذي الحجة.

ومن المقرر أن تعتمد الوزارة نتيجة حركة النقل في الأول من محرم 1442هـ، على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة في العمل اعتباراً من الرابع من الشهر نفسه.

 

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