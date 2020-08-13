«شؤون الحرمين»: إنشاء إدارة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة لسلامة قاصدي المسجد الحرام

تواصل – فريق التحرير:

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارا بإنشاء إدارة بمسمى (إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة)، وترتبط إدارياً بالإدارة العامة للشؤون الخدمية.

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارا بإنشاء إدارة بمسمى (إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة)، وترتبط إدارياً بالإدارة العامة للشؤون الخدمية.