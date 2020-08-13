نسبة الشفاء من «كورونا» تصل لـ91% في دول الخليج

تواصل – فريق التحرير:

أفادت إحصائية حديثة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد بدول مجلس التعاون الخليجي وصلت لـ 91% وذلك حتى تاريخ 12 أغسطس الجاري.

ونشرالحساب الرسمي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموقع تويتر الإحصائية الخاصة بفيروس كورونا والتي رصدت عدد المصابين بدول مجلس التعاون التي بلغت 671.535.

وبحسب الأرقام العالمية التي عرضها الحساب، فإن عدد من تم إصابتهم بالفيروس المستجد وصل 20.620.847 حول العالم، بلغت نسبة الشفاء منهم 62% وهو مؤشر لزيادة نسب التعافي بدول الخليج عن المعدل العالمي.