الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

من بينها الاختبارات الحضورية.. إقرار 3 توصيات تخص «طلاب الطب» بالمملكة

من بينها الاختبارات الحضورية.. إقرار 3 توصيات تخص «طلاب الطب» بالمملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

أقرت لجنة عمداء كليات الطب بالمملكة ثلاث توصيات ومقترحات لبدء العملية التعليمية لطلاب كليات الطب في مراحلها المختلفة.

وبحسب، “الوطن” فقد أخذت اللجنة بعين الاعتبار تفعيل التعليم المدمج التفاعلي الذي يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم وجها لوجه داخل المعامل والفصول الدراسية على أن تكون المجموعات صغيرة، وإجراء الاختبارات النهائية داخل الكليات منعا للغش وضمانًا للجودة في قياس النواتج التعليمية.

وكان اجتماع افتراضي قد عقد مؤخرا من قبل لجنة عمداء كليات الطب،نتج عنه تشكيل ثلاث لجان فرعية من عمداء كليات الطب في المملكة وبمشاركة من خبراء التعليم الطبي والمحاكاة في المملكة، بهدف إيجاد دليل إرشادي لجميع كليات الطب لتنسيق متطلبات المهام التعليمية لمقررات طلاب العلوم الأساسية والمرحلة السريرية وتدريب أطباء الامتياز خلال العام الأكاديمي القادم، مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على سلامة الطالب والأستاذ والموظف.

وجاءت ضمن توصيات اللجنة أن يكون التدريس السريري حضورياً، مع التأكيد على أن التعليم عن بعد والبدائل التقنية وغير التقنية قد تسهم في استيفاء بعض المتطلبات في هذه المقررات، ولكن لن تعوض المهارات التي يحصل عليها الطالب بالتدريب على المرضى والتعامل مع الفريق الطبي في بيئة العمل، وأن يكون تقسيم الطلبة في مجموعات صغيرة لاكتساب المهارات المطلوبة، وتطبيق التوصيات الوقائية من الجهات الرسمية، والاستفادة من معامل المحاكاة لدعم التعليم بالتجهيزات والطاقات البشرية اللازمة، واستيفاء متطلبات ضمان جودة التعليم.

كما أقرت اللجنة المكلفة بتقديم المقترحات لتدريب أطباء الامتياز في المنشآت الصحية في المملكة اجتياز جميع أطباء الامتياز دورة عبر الإنترنت (برنامج تدريب العاملين الصحيين) من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتي تغطي المعرفة والمهارات الأساسية المطلوبة لدعم الطاقم الطبي الذي يقوم برعاية المرضى الذين يشتبه بإصابتهم أو تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا.

وفيما يتعلق بالطلاب وطالبات في التخصصات غير الصحية التي تتطلب تجارب في المختبرات وورش العمل التخصصية، أكدت وزارة التعليم الاستعانة بالتعليم عن بعد للمحتوى النظري، فيما يرحل التطبيق العملي لما بعد استئناف الدراسة أو بحسب ما تقرره الجامعة، أما طلاب وطالبات التطبيق العملي أو الميداني أو التدريب التعاوني، فإنهم يعتبرون في حكم الموظفين في القطاعين العام والخاص ويسري في شأنهم ما يصدر من جهات تدريبهم من أنظمة وتعليمات، وفي حال رأت تلك الجهات عدم مناسبة حضور الطلاب والطالبات فيتم ترحيل التطبيق العملي لما بعد استئناف الدراسة.

مواد ذات صلة

المدارس الأهلية تستعد لتعيين 4 آلاف قائد وقائدة على حسابها.. الضوابط والشروط

المدارس الأهلية تستعد لتعيين 4 آلاف قائد وقائدة على حسابها.. الضوابط والشروط

«التعليم» تشكل لجاناً لاختيار معلمين يشاركون في تسجيل «الدروس عن بُعد»

«التعليم» تشكل لجاناً لاختيار معلمين يشاركون في تسجيل «الدروس عن بُعد»

تعميم عاجل من «التعليم» لتحديد سياسات العودة للدراسة

تعميم عاجل من «التعليم» لتحديد سياسات العودة للدراسة

النائب العام يوجه بالقبض على مجموعة أشخاص بتهمة الإساءة للتعليم والمعلمين

النائب العام يوجه بالقبض على مجموعة أشخاص بتهمة الإساءة للتعليم والمعلمين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>