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شركة «هاما» الألمانية تطلق فأرة كمبيوتر ثورية جديدة.. السعر والمواصفات

شركة «هاما» الألمانية تطلق فأرة كمبيوتر ثورية جديدة.. السعر والمواصفات
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تواصل- وكالات:

أطلقت شركة هاما الفأرة MW-600 اللاسلكية الجديدة للحواسيب المكتبية وأجهزة اللاب توب بسعر يبلغ 26 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الفأرة اللاسلكية الجديدة تعمل مع وحدتي استقبال 2.4 جيجاهرتز، بحيث يمكن توصيل الفأرة بشكل مزدوج بجهاز لاب توب وحاسوب مكتبي والتحويل بينهما بضغطة زر مركب في الجانب السفلي من للفأرة.

وتأتي الفأرة MW-600 الجديدة باللون الرمادي والأسود ومزودة بوحدة استقبال USB-A وUSB-C، وقد قامت الشركة الألمانية بتصميم الوضع المزدوج في الفأرة الجديدة للمستخدمين، الذين يعتمدون على اليد اليمنى أثناء العمل على الحواسيب.

وعلى الجانب العلوي للفأرة توجد طارة التمرير وزر DPI، الذي يتيح للمستخدم تحديد دقة المستشعر بين 1000 و1500 و2000 و2400 نقطة في البوصة المربعة.

وعلى جانب الفأرة اللاسلكية الجديدة توجد ثلاثة أزرار LED، والتي تشير إلى وحدة الاستقبال الفعالة، لمبة LED 1 باللون الأحمر تشير لمنفذ USB-A، ولمبة LED 2 باللون الأخضر تشير لمنفذ USB-C، كما تشير لمبة LED 3 باللون الأحمر إلى انخفاض شحنة البطارية.

وأوضحت الشركة الألمانية أنه يمكن تخزين وحدتي الاستقبال في جسم الفأرة نفسها في حالة عدم استعمالهما، وتتحول الفأرة تلقائيا إلى وضع الاستعداد، وإذا رغب المستخدم في إيقاف الفأرة تماماً، فيوجد زر منفصل للتشغيل والإيقاف على الجانب السفلي للفأرة.

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