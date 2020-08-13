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متحدث «الأحوال المدنية» يكشف تطورات جديدة في قضية «مولود الشرقية»

متحدث «الأحوال المدنية» يكشف تطورات جديدة في قضية «مولود الشرقية»
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تواصل- فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، تطورات جديدة في قضية عدم تسجيل مولود بالمنطقة الشرقية.

وأوضح “الجاسر” أن الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية لم ترفض تسجيل المولود، وذلك لأن اللائحة التنفيذية تطرقت لحالات الولادة المنزلية وعالجتها، مؤكداً أن والد الطفل راجع الأحوال المدنية، ولم يتم منعه، أو رفض طلبه – وفقاً لـ”اليوم”-.

وأشار “الجاسر” إلى أن المولود تمت إضافته بعد استكمال الإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، خاصةً أنها ولادة حدثت في المنزل، فنشأت مشكلة تسجيل الطفل، لعدم وجود ورقة تبليغ ولادة صادرة عن مستشفى رسمي.

وأكدت والدة الطفل أن السرور والفرحة عمت، وتحولت معاناتها بلحظة واحدة إلى سعادة دائمة، وهذه اللحظة هي عندما جاءت رسالة نصية «sms» من الأحوال المدنية تخبرهم بأنه تم إصدار شهادة ميلاد للطفل، الأمر الذي يعني انتهاء معاناة استمرت 6 أشهر.

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