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«الزراعة»: ارتفاع أعداد الأراضي المؤجرة لمستثمرين لإقامة مشاريع زراعية.. وهذه المنطقة تتصدر

«الزراعة»: ارتفاع أعداد الأراضي المؤجرة لمستثمرين لإقامة مشاريع زراعية.. وهذه المنطقة تتصدر
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت إحصائية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عن أعداد الأراضي المؤجرة للمستثمرين لإقامة مشاريع زراعية.

ووفقاً لـ”الاقتصادية”، سجلت الأراضي الحكومية المؤجرة للمستثمرين لإقامة مشاريع زراعية ارتفاعا بنحو 21 أرضا خلال عام، لتصل إلى 751 أرضا بنهاية 2019.

واستحوذت المشاريع المخصصة للحوم من إجمالي المشاريع المؤجرة، بـ622 مشروعا، تليها مشاريع المسالخ 48 مشروعا، ثم مشاريع البياض، وذلك من خلال 20 مشروعا.

وعن أكثر المناطق التي شهدت مشاريع استثمارية ، أوضحت الإحصائية أن منطقة عسير تصدرت عدد المشاريع للأراضي الحكومية المؤجرة بعدد 182 أرضا حكومية

وجاءت منطقة الحدود الشمالية في المرتبة الثانية بـ 133 أرضا خصصت لمشاريع، تليها منطقة نجران 116 مشروعا، ومنطقة مكة المكرمة 91 مشروعا. وبلغ عدد الأراضي المؤجرة لمشاريع زراعية لمنطقة الجوف 63 أرضا، تليها منطقة الرياض 46 أرضا، ثم منطقة المدينة المنورة 45 أرضا، ومنطقة حائل 35 أرضا، والمنطقة الشرقية 16 أرضا، ثم منطقة تبوك 14 أرضا، ومنطقة الباحة خمس أراض، تليها منطقة القصيم بثلاث أراض، ثم جازن بأرضين.

 

 

 

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