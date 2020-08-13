مبيعات «المطاعم والمقاهي» تُسجّل 133 مليون ريال يوميًا

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أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عن دخول قرار إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني حيز النفاذ اعتباراً من 28 يوليو.

وبحسب “الوطن”، بلغت مبيعات نقاط البيع خلال الفترة من 2 – 8 أغسطس في قطاع المطاعم والمقاهي 929.37 مليون ريال بمتوسط 132.8 مليون ريال يوميا من خلال تنفيذ 16.62 ألف عملية.

وشهدت مبيعات عمليات نقاط البيع بالمملكة انخفاضاً بنحو 26.3 % خلال الفترة من 2 – 8 أغسطس، مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي قيمة مبيعات نقاط البيع، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، 6.04 مليارات ريال، مقابل 8.2 مليارات ريال خلال الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس.

تراجع عدد عمليات نقاط البيع المنفذة خلال الأسبوع الماضي 16.2 %، لتبلغ 57.24 ألف عملية، مقابل 68.32 ألف عملية في الأسبوع السابق. وجاءت أبرز المبيعات في قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 1.05 مليار ريال، من خلال تنفيذ 15.6 ألف عملية، يليه المطاعم والمقاهي بقيمة 929.37 مليون ريال عبر تنفيذ 16.62 ألف عملية.

بحسب المدن، تصدرت مدينة الرياض المدن بمبيعات نقاط البيع؛ بقيمة 1.75 مليار ريال عبر تنفيذ 15.38 ألف عملية، يليها جدة بـ 995.92 مليون ريال من خلال 7.79 ألف عملية.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لمبيعات نقاط البيع بالسعودية خلال عام 2020 (حتى نهاية 8 أغسطس) 193.98 مليار ريال، بزيادة نسبتها 16.3 % عن قيمتها في الفترة المماثلة من 2019، والبالغة 166.77 مليار ريال، وزادت العمليات المنفذة بنسبة 60.1 % إلى 1.38 مليون عملية، مقابل 860.96 ألف عملية في 2019 حتى نهاية 8 أغسطس الجاري.