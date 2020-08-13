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«شراكة» تُنفذ 530 ساعة تأهيلية لدعم الأطفال ذوي الإعاقة

«شراكة» تُنفذ 530 ساعة تأهيلية لدعم الأطفال ذوي الإعاقة
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تواصل – فريق التحرير:

اختتمت جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة “شراكة” مبادرة كيف تكون معلماً لطفلك، لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة.

وأشار المدير التنفيذي للجمعية بندر الحربي: أن المبادرة هدفت إلى تقديم برامج تربوية وتأهيلية في مجالات العلاج الوظيفي والتربية الخاصة والنطق والتخاطب وتعديل السلوك، ينفذها أولياء الأمور بإشراف ومتابعة فريق من المختصين.

كما لفت إلى أن المبادرة قدمت 530 ساعة تأهيلية خلال شهر يوليو بمشاركة عشرين مختصاً، استفاد منها 20 طفلاً. مضيفاً: ”تأتي المبادرة ضمن برامج الجمعية لدعم أسر ذوي الإعاقة، للتغلب على آثار انقطاع أبنائهم عن المدارس ومراكز الرعاية النهارية، بسبب جائحة كورونا“.

وأضاف الحربي: أن المبادرة استهدفت الأطفال من عمر 6 إلى 12سنة من فئات طيف التوحد ومتلازمة داون والإعاقة العقلية من الجنسين.

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