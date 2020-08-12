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إغلاق مطعم في محايل عسير بعد إصابة اثنين من موظفيه بكورونا

إغلاق مطعم في محايل عسير بعد إصابة اثنين من موظفيه بكورونا
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تواصل – فريق التحرير:

أغلقت بلدية محافظة محايل عسير مطعماً بعد اكتشاف إصابة اثنين من العاملين فيه بفيروس «كورونا» المستجد.

وحرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس، قامت البلدية بإغلاق المطعم احترازياً لحين إجراء الفحص لكامل طاقم العمالة بالمنشأة التي خالطت الحالتين المصابة.

وأكد رئيس البلدية سعيد حافظ، أن البلدية لن تتردد في إغلاق أي منشأه لا تلتزم بالبروتوكولات المنظمة للعمل والمبلغة من وزارة الصحة والجهات المعنية في هذا الشأن.

وأضاف: «على أصحاب المنشآت التجارية بمختلف نشاطاتها متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والفحص المستمر للعمالة للتأكد من سلامتهم».

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