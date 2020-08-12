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«الخثلان»: هذه الأوقات ينهى عن الصلاة فيها ويوضح الأسباب (فيديو)

«الخثلان»: هذه الأوقات ينهى عن الصلاة فيها ويوضح الأسباب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، عن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والحكمة من ذلك.

وقال الخثلان خلال حواره في برنامج ” يستفتونك ” عبر قناة الرسالة، إن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تنقسم لقسمين الأول.. النهي عن الصلاة فيها مغلظ ٣ أوقات وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وقبيل أذان الظهر أي قبيل الزوال، كما لا يجوز دفن الموتى في هذه الأوقات.

وأشار الخثلان إلى القسم الثاني.. الأوقات التي فيها النهي ليس مغلظا وإنما من باب سد الذريعة وهو من بعد صلاة الفجر إلى حين طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس.

وأوضح أن الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وهي وقت طلوع الشمس وغروبها لأنه الوقت الذي يسجد فيها المشركين والكفار للشمس، ولذلك نهى المسلمين عن مشابهتهم.

 

 

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