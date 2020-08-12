تحديث جديد يحل مشكلتين في أجهزة آيفون (فيديو)

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أعلن الخبير التقني عبدالله السبع، عن وصول تحديث مهم جدا لأجهزة آيفون يعمل على حل مشكلتين كان يعاني منهما المستخدمين.
وقال “السبع” في مقطع فيديو نشره عبر “تويتر”: “إن شركة أبل نزلت تحديث مهم جدا لأجهزة الآيفون يحل مشكلتين تسبب إزعاجا للمستخدم، المشكلة الأولى التي تم حلها، كانت تتمثل في عدم حذف الملفات المؤقتة وبسببها يمتلي الجهاز ويتعطل وما تقدر تشغله إلا بالفرمته”.
وأضاف عبدالله السبع أن المشكلة الثانية تسبب ظهور لون أخضر بالشاشة، وتم حل هذه المشاكل من خلال التحديث الجديد.
تحديث مهم جدا 🚨 نزل قبل شوي لأجهزة#الايفونيحل مشكلتين مزعجة
الاولى عدم حذف الملفات المؤقتة وبسببها يمتلي الجهاز و يتعطل وما تقدر تشغله الا بالفرمته
الثانية مشكلة كانت موجودة تسبب ظهور لون أخضر بالشاشة وكلها حلوها بذا التحديث لذلك مهم تحدث لهpic.twitter.com/B2OuECZfkj
— عبدالله السبع (@7Alsabe)August 12, 2020