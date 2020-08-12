الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

واقعة نادرة.. تورط في 4 مخالفات مرورية بعد بيع سيارته بسبب وقف خدمات المشتري

واقعة نادرة.. تورط في 4 مخالفات مرورية بعد بيع سيارته بسبب وقف خدمات المشتري
0

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع تغريدة لأحد الأشخاص اشتكى فيها من تورطه في مخالفات مرورية بعد بيعه سيارته لمواطن وعدم تسجيلها بسبب وقف الخدمات الإلكترونية للمشتري.

وقال الرجل في شكواه، أنه “تم بيع سيارته لمشتري سعودي الجنسية لكن لم يقم بإتمام البيع حيث أنه يعاني من وقف الخدمات الإلكترونية، وإلى الحين تسبب لي في ٤ مخالفات مرورية إجمالي قيمتهم ١٣٠٠ ريال،أريد أن أعرف كيف التعامل معه إما استرداد السيارة و إما تسجيلها”.

وأجاب حساب المرور الرسمي على موقع “تويتر” المغرد صاحب الشكوى قائلاً : ” للرصد الآلي تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة ” .

مواد ذات صلة

«المرور»: 5 ضوابط للالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الحمراء

«المرور»: 5 ضوابط للالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الحمراء

توضيح مهم من المرور بشأن المدة المسموحة لسداد المخالفات قبل إيقاف الخدمات

توضيح مهم من المرور بشأن المدة المسموحة لسداد المخالفات قبل إيقاف الخدمات

زوج يورط زوجته في مخالفات مرورية بقيمة 30 ألف ريال.. و«المرور» يكشف مفاجأة

زوج يورط زوجته في مخالفات مرورية بقيمة 30 ألف ريال.. و«المرور» يكشف مفاجأة

بالصور… الإطاحة بـ«مُفحّط» عرض حياة الآخرين للخطر بـ«المدينة»

بالصور… الإطاحة بـ«مُفحّط» عرض حياة الآخرين للخطر بـ«المدينة»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة