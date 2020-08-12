حرس الحدود بالمدينة ينقذ مواطِنْين من الغرق في ينبع (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، من إنقاذ مواطنين، أوشكا على الغرق أثناء سباحتهما في المنطقة المخصصة للسباحة، بالواجهة البحرية للهيئة الملكية بينبع.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن فرق البحث والإنقاذ الموجودة بمنطقة السباحة لاحظت الحالة الأولى في الجهة الشمالية، والأخرى في الجهة الجنوبية، وعلى الفور جرى إنقاذهما وإسعافهما، وهما بحالة صحية جيدة.

ونبّه المتحدث الرسمي لحرس الحدود جميع المتنزهين لأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( ٩٩٤) عند طلب المساعدة.