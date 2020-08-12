الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

5 ميزات جديدة متوقعة لتطبيق «واتساب»

5 ميزات جديدة متوقعة لتطبيق «واتساب»
0

تواصل – وكالات:

يستمر “واتساب” في إصدار ميزات جديدة كل شهر للحفاظ على مستوى عال من التفاعل من قبل المستخدمين الذين أصبح عددهم أكثر من ملياري مستخدم في العالم، وعلى الرغم من أن “واتساب” شهد مؤخراً مجموعة من الميزات الجديدة، إلا أن المزيد من الميزات في طريقها للظهور في وقت قريب.

فيما يلي خمس ميزات جديدة ينوي واتس آب إضافتها خلال وقت قريب، وفقما أوردت صحيفة “إنديان إكسبرس”

دعم متعدد للأجهزة
يعمل “واتساب” على دعم متعدد للأجهزة منذ بعض الوقت. هذه الميزة الجديدة قيد التطوير حالياً ومن المتوقع أن يتم إطلاق إصدار تجريبي لها قريباً. ستسمح الميزة للمستخدمين بالوصول إلى واتس آب على أجهزة متعددة بحساب واحد.

باستخدام ميزة الأجهزة المتعددة، ستقوم الشركة أيضاً بطرح ميزة مزامنة سجل الدردشة لنسخ جميع الدردشات من جهاز إلى آخر. بعد طرح هذه الميزة، لن تكون هناك حاجة إلى اتصال بالإنترنت على جهازك لاستخدام واتس آب على الكمبيوتر.

الرسائل المختفية
هذه الميزة الجديدة ستجعل الرسالة تختفي بمجرد أن يراها المستخدم. ومع ذلك، سيكون لدى مستخدمي واتس آب خيار تعيين حد زمني لهذا النشاط.

متصفح الويب داخل التطبيق
تتطلع الشركة إلى إضافة متصفح إلى تطبيق واتس آب يسمح للمستخدمين بفتح أي رابط داخل التطبيق نفسه، دون مغادرته. وفقاً للمصادر، تخضع الميزة حالياً لمرحلة ألفا من التطوير وقد تستغرق وقتاً أطول لتصبح متاحة على الأجهزة. ستعمل هذه الميزة الجديدة على تقليل الوقت المستغرق لتحميل مقالة أو أي محتوى مشترك عبر رابط.

التحكم في التخزين
حاليًا، يتم تخزين كل ما تحصل عليه في واتس آب في مجلد واحد على جهازك. ولحذفها، عليك تحديد كل رسالة بشكل فردي وحذفها. للحذف الجماعي، إما أن تستمر في تحديد الرسائل أو تحذف المجلد بأكمله. تنوي الشركة تزويد مستخدمي واتس آب بمزيد من التحكم في خيارات التخزين كجزء من إعادة التصميم. سيسمح ذلك للمستخدمين بإدارة رسائلهم والدردشة بالتفصيل عبر قسم جديد داخل التطبيق.

البحث على الويب
تم توفير ميزة البحث على الويب في واتس آب في بلدان محددة. هذه الميزة هي وسيلة للمساعدة في وقف انتشار المعلومات الخاطئة على التطبيق. عند استخدام هذه الميزة، يظهر رمز العدسة المكبرة جنباً إلى جنب مع الرسائل المعاد توجيهها، والتي تعيد توجيه المستخدمين إلى الويب حيث يمكنهم التحقق.

مواد ذات صلة

رسالة احتيالية خطيرة تخترق الهواتف عبر «واتساب»

رسالة احتيالية خطيرة تخترق الهواتف عبر «واتساب»

طريقة إظهار محادثات «واتس آب» على شكل إشعار عائم

طريقة إظهار محادثات «واتس آب» على شكل إشعار عائم

«واتس آب» تحارب الشائعات مع ميزة جديدة

«واتس آب» تحارب الشائعات مع ميزة جديدة

تطبيق جديد من «واتساب» يتيح خدمة مريحة

تطبيق جديد من «واتساب» يتيح خدمة مريحة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة