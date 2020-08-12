5 ميزات جديدة متوقعة لتطبيق «واتساب»

تواصل – وكالات:

يستمر “واتساب” في إصدار ميزات جديدة كل شهر للحفاظ على مستوى عال من التفاعل من قبل المستخدمين الذين أصبح عددهم أكثر من ملياري مستخدم في العالم، وعلى الرغم من أن “واتساب” شهد مؤخراً مجموعة من الميزات الجديدة، إلا أن المزيد من الميزات في طريقها للظهور في وقت قريب.

فيما يلي خمس ميزات جديدة ينوي واتس آب إضافتها خلال وقت قريب، وفقما أوردت صحيفة “إنديان إكسبرس”

دعم متعدد للأجهزة

يعمل “واتساب” على دعم متعدد للأجهزة منذ بعض الوقت. هذه الميزة الجديدة قيد التطوير حالياً ومن المتوقع أن يتم إطلاق إصدار تجريبي لها قريباً. ستسمح الميزة للمستخدمين بالوصول إلى واتس آب على أجهزة متعددة بحساب واحد.

باستخدام ميزة الأجهزة المتعددة، ستقوم الشركة أيضاً بطرح ميزة مزامنة سجل الدردشة لنسخ جميع الدردشات من جهاز إلى آخر. بعد طرح هذه الميزة، لن تكون هناك حاجة إلى اتصال بالإنترنت على جهازك لاستخدام واتس آب على الكمبيوتر.

الرسائل المختفية

هذه الميزة الجديدة ستجعل الرسالة تختفي بمجرد أن يراها المستخدم. ومع ذلك، سيكون لدى مستخدمي واتس آب خيار تعيين حد زمني لهذا النشاط.

متصفح الويب داخل التطبيق

تتطلع الشركة إلى إضافة متصفح إلى تطبيق واتس آب يسمح للمستخدمين بفتح أي رابط داخل التطبيق نفسه، دون مغادرته. وفقاً للمصادر، تخضع الميزة حالياً لمرحلة ألفا من التطوير وقد تستغرق وقتاً أطول لتصبح متاحة على الأجهزة. ستعمل هذه الميزة الجديدة على تقليل الوقت المستغرق لتحميل مقالة أو أي محتوى مشترك عبر رابط.

التحكم في التخزين

حاليًا، يتم تخزين كل ما تحصل عليه في واتس آب في مجلد واحد على جهازك. ولحذفها، عليك تحديد كل رسالة بشكل فردي وحذفها. للحذف الجماعي، إما أن تستمر في تحديد الرسائل أو تحذف المجلد بأكمله. تنوي الشركة تزويد مستخدمي واتس آب بمزيد من التحكم في خيارات التخزين كجزء من إعادة التصميم. سيسمح ذلك للمستخدمين بإدارة رسائلهم والدردشة بالتفصيل عبر قسم جديد داخل التطبيق.

البحث على الويب

تم توفير ميزة البحث على الويب في واتس آب في بلدان محددة. هذه الميزة هي وسيلة للمساعدة في وقف انتشار المعلومات الخاطئة على التطبيق. عند استخدام هذه الميزة، يظهر رمز العدسة المكبرة جنباً إلى جنب مع الرسائل المعاد توجيهها، والتي تعيد توجيه المستخدمين إلى الويب حيث يمكنهم التحقق.