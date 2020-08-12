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283 ألف ريال عقوبات عدم ارتداء الكمامة في جازان والقصيم ونجران

283 ألف ريال عقوبات عدم ارتداء الكمامة في جازان والقصيم ونجران
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تواصل – فريق التحرير:

وقعت الجهات المعنية عقوبات على 283 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال، في مناطق جازان والقصيم و نجران.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة على (152) مئة و اثنين وخمسين مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة.

وفي منطقة القصيم، تم إيقاع عقوبة مماثلة على (85) خمسة وثمانين مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة، كما تم إيقاع عقوبات مماثلة على (46) ستة وأربعين مخالفاً في منطقة نجران ، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ (1000) ريال.

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