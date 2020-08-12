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توضيح من أمانة المدينة بشأن مصادرة دراجات «ممشى الهجرة»

توضيح من أمانة المدينة بشأن مصادرة دراجات «ممشى الهجرة»
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تواصل – فريق التحرير:

علقت أمانة منطقة المدينة المنورة على مقطع فيديو متداول ويظهر فيه موظف بإحدى البلديات التابعة لها، ترافقه الجهات الأمنية، وهو يصادر دراجات نارية يتم تأجيرها في ممشى الهجرة وسط مقاومة من مواطنة ووافد.

وقالت الأمانة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام مراقب في البلدية والجهات الأمنية بتطبيق النظام بضبط دراجات هوائية يتم تأجيرها من قبل وافدين ومواطنة في ممشى العباس بن عبادة (ممشى الهجرة) دون ترخيص نظامي ودون اتخاذ إجراءات السلامة، وبعد ورود عدة بلاغات ‏لمركز طوارئ الأمانة (940) عن المضايقات التي يتعرض لها مرتادو الممشى والخطر الذي تمثله لهم أثناء ممارسة رياضة المشي تود أمانة منطقة المدينة المنورة أن توضح أن الفرق الميدانية التابعة لها في البلدية الفرعية، قامت بإبلاغ المواطنة عدة مرات بضرورة رفع الدرجات من الممشى للأسباب الموضحة أعلاه دون استجابةٍ”.

وأضافت الأمانة في بيانها أنه وفي مساء يوم الإثنين الموافق 20 من ذي الحجة، ‏قامت اللجنة المعنية بمتابعة هذه المخالفات، وعند مباشرتها لاتخاذ الإجراءات النظامية، قام وافد بإعاقة عمل اللجنة وزج بمواطنة للاعتراض وتصوير المقطع الذي تم نشره، وجرى التحفظ على الدراجات الهوائية في مقر مبنى البلدية الفرعية، على أنه يمكن استلامها من قبل المواطنة وفق الأنظمة المتبعة، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية في موضوع المخالفة.

وأكدت الأمانة أنها ترحب بالنقد الهادف البنَّاء الذي يتسم بالمصداقية والموضوعية، كما تؤكد أنها تراجع الإجراءات التي تمت في هذا الموضوع وما ظهر في المقطع من تفاصيل ومدى التزام منسوبيها بالتعليمات التي تؤكد التعامل الأمثل مع الجميع والالتزام بأن تكون خدماتها للمدينة أمانة تستشعرها في كل الأعمال التي يتم تنفيذها.

 

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