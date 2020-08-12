نوكيا تقدم هاتفها الذكي «منخفض السعر» C3 الجديد

تواصل – وكالات:

كشفت شركة النقاب عن هاتفها الذكي C3 الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة منخفضة السعر.

وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف الذكي C3 الجديد، الذي يتوفر باللونين الذهبي والأزرق، ويزن 184.5 غراماً.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10، ويحتوي على معالج ثماني النوى، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 غيغابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 128 غيغابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6 بوصة تقريباً وبدقة وضوح HD+ وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميغابيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل. وعلى ظهر الهاتف هناك حساس بصمة الأصابع أيضاً.

وتم تجهيز الهاتف ببطارية سعة 3040 ميللي أمبير ساعة يتم شحنها عن طريق منفذ microUSB التقليدي. ويحافظ الهاتف على منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ويدعم تقنيات Wi-Fi 802.11 b/g/n وBluetooth 4.2.