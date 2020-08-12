مؤشر الأسهم يُغلق مرتفعاً بتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليار ريال

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 19.32 نقطة ليقفل عند مستوى 7645.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات زجاج، والشرقية للتنمية، وتبوك الزراعية، والإنماء طوكيو م، والبابطين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المواساة، ولازوردي، والوطنية، والدوائية، والراجحي ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 3.22%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسيرا، والأسماك، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، ودار الأركان، والشرقية للتنمية، والأسماك، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 239.77 نقطة ليقفل عند مستوى 7956.36 نقطة، وبتداولات بلغت 6 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 377 صفقة.