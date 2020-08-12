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ميزة مهمة.. «تليجرام» يضيف دعماً لمكالمات الفيديو عبر التطبيق

ميزة مهمة.. «تليجرام» يضيف دعماً لمكالمات الفيديو عبر التطبيق
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تواصل – فريق التحرير:

أضافت منصة تيليجرام دعمًا لمكالمات الفيديو، وبذلك تكون المنصة بدأت بتنفيذ وعدها الذي أعلنته في وقت سابق من هذا العام حول دعم مكالمات الفيديو في برنامج المحادثة.

وبحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”، فقد طرحت المنصة الإصدار 7.0.0 على القناة التجريبية، الذي يقدم دعمًا لمكالمات الفيديو إلى جانب العديد من الأشياء الأخرى.

وتُعد منصة تيليجرام واحدة من أكثر تطبيقات المراسلة ثراءً بالميزات الموجودة، لكنها كانت تفتقر إلى ميزة واحدة مهمة متوفرة في معظم البدائل، مكالمات الفيديو، وكان يعني عدم وجود مكالمات الفيديو إلى جانب عدم وجود دعم لمكالمات الفيديو الجماعية أنه يتعين على مستخدمي تيليجرام الاعتماد على برامج المراسلة الأخرى، مثل واتساب و(Google Duo)، لاستخدام هذه الميزات.

وتم رصد ميزة مكالمات الفيديو حديثًا بواسطة أحد مستخدمي منصة تويتر في الإصدار التجريبي 7.0.0 من تطبيق تليجرام لأنظمة التشغيل أندرويد و (iOS) و (macOS).وتظهر لقطة الشاشة المرفقة إمكانية الوصول إلى ميزة مكالمات الفيديو من خلال النقر على أيقونة القائمة الثلاثية النقاط في الزاوية اليمنى العليا لأي دردشة، ويتم تمكين الميزة بشكل افتراضي في أحدث إصدار تجريبي.

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