وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق منصة «العمل المرن» لتوفير فرص وظيفية للمواطنين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي منصة العمل المرنMRN.SAلحفظ وتوثيق العلاقة التعاقدية إلكترونياً بين صاحب العمل والموظف.

وقال “الراجحي” عبر حسابه بموقع تويتر: إن إطلاق هذه المنصة يأتيلتلبية احتياجات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة،حيث يساهم النظام في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص من خلال تعاقد مرن يحقق مصلحة الطرفين، كما يأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة المتواصل لتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن.