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تقرير: «2020» العام الأكثر حرارة منذ 170 عاماً

تقرير: «2020» العام الأكثر حرارة منذ 170 عاماً
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تواصل – فريق التحرير:

رجح تقرير نُشر في المنتدى الاقتصادي العالمي أن يكون العام الحالي 2020م العام الأكثر حرارة منذ بدء تدوين سجلات درجات الحرارة عام 1850م، أي قبل نحو 170سنة، في حال استمرت درجات الحرارة في ذات المستوى، ليتفوق بذلك على عام 2016م الشديد الحرارة، والذي كان متصدرا المركز الأول في هذا الجانب.

وذلك بحسب بيانات درجات الحرارة على مستوى العالم للنصف الأول من العام الحالي 2020م، التي أوردها موقع (Carbon Brief) البريطاني المتخصص في التغيرات المناخية ورصد انبعاثات الكربون المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، اعتمادا على النهج المستخدم لحساب درجات الحرارة العالمية.

وبحسب التقرير تميزت الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعدد من الأحداث شديدة الحرارة، إذ شهدت أستراليا حرارة قياسية، في حين شهدت سيبيريا حرارة هائلة خلال معظم الأشهر الستة الأولى من العام، حيث كان شمال سيبيريا أكثر دفئا بمقدار 7 درجات مئوية.

وشهدت أوروبا أيضا دفئا غير عادي يبلغ حوالي درجتين مئويتين فوق المتوسط. كما انخفض مستوى الجليد البحري في القطب الشمالي بشكل قياسي في معظم يوليو.

وتشمل المواقع الدافئة الأخرى بشكل غير عادي شرق آسيا وشمال أوروبا، مما قد يجعله بنهاية العام أكثر حرارة من عام 2016م.

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