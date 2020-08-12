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«التأمينات»: 8 ملايين مشترك على رأس العمل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري

«التأمينات»: 8 ملايين مشترك على رأس العمل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، الذين يعملون في القطاع الخاص بلغ 8.32 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من 2020.

ووفقا لتقرير المؤسسة انخفض عدد المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص خلال الربع الثاني 2020 بنحو 1%، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، إذ بلغ آنذاك 8.39 مليون مشترك.

وانخفض عدد المشتركين السعوديين، الذين يمثلون 20.2% من إجمالي المسجلين بالقطاع الخاص، بنحو 39.1 ألف مشترك، ليصل عددهم إلى 1.68 مليون عامل بنهاية الربع الثاني 2020، مقارنة بالربع الأول 2020.

كما تراجع عدد الأجانب على رأس العمل في القطاع الخاص، الذين يمثلون 79.8% من إجمالي المسجلين، بنحو 25.3 ألف مشترك، ليصل عددهم إلى 6.65 مليون عامل في الربع الثاني 2020، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

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